УНИКС на выезде победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ, Рэйнольдс набрал 31 очко и сделал 10 подборов

УНИКС в гостях одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:86.

Самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Джален Рэйнольдс, который набрал 31 очко, сделал 10 подборов и 6 передач. 21 очко в активе разыгрывающего красноярцев Мэтта Коулмэна.

УНИКС (32 победы — 7 поражений) занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» (15-24) идет восьмым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 86:92 (25:12, 20:33, 19:22, 22:25)

«Енисей»: Коулмэн (21 очко), Тасич (18), Рыжов (14)

УНИКС: Рэйнольдс (31+10 подборов+6 передач), Захаров (18), Бингэм (12)

18 апреля. Красноярск. «Арена-Север».

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