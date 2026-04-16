Фридзон — о включении в Зал славы Единой лиги ВТБ: «Не зря, значит, пролил столько крови и пота на площадке»

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» эмоционально прокомментировал свое включение в Зал славы Единой лиги ВТБ.

«Конечно, мне очень приятно, что меня ввели в Зал славы за мои успехи. Не зря, значит, пролил столько крови и пота на площадке. Приятно, что люди следили. Это одна из вершин. Было приятно, что оценили достижения. Значит, немало сделал для развития российского баскетбола. Для меня это очень знаменательно и важно», — сказал Фридзон «СЭ».

Фридзон выступал за «Химки», ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Автодор» и является семикратным чемпионом Лиги ВТБ (2011, 2014-2018, 2022). Он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд (2019-2021, 2023) и остается его рекордсменом по очкам за игру (57 очков в 2021 году).