Карасев — о матче с «Пари НН»: «В первой половине МБА абсолютно не играл, приходилось подгонять команду»

Главный тренер МБА Василий Карасев подвел итоги победного матча с «Пари НН» во втором туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (77:70).

«Тяжелая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. В первой половине мы абсолютно не играли, не делали того, что должны были, приходилось подгонять команду. После перерыва с первой атаки показали совсем другой баскетбол, где-то раскрепостились, моментами демонстрировали очень качественную быструю игру, хорошо защищались», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Карасева.

МБА с 15 победами занимает четвертое место в турнирной таблице группы Б. Команда не проигрывает уже на протяжении шести матчей подряд. 4 апреля клуб из Москвы сыграет против «Самары». Начало матча — 18.30 по московскому времени.