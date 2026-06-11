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Корстин — о победе ЦСКА: «Чемпионство у них в крови»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ-2025/26. Впервые с 2019 года чемпионом турнира стал победитель регулярного сезона.

«Что думаю про снятия проклятия для победителя регулярки? Это все поверье. К такому серьезно относиться не надо. На протяжении всего сезона ЦСКА был стабильнее и лучше своих конкурентов. Победа полностью заслужена. Да, может показать, что армейцам все дается очень легко. Прошли плей-офф с результатом 11-1. Но, поверьте, это очень тяжелый труд группы профессионалов, которые объединились ради одной общей цели и достигли ее. Речь про игроков, тренеров, руководство и стафф. ЦСКА — клуб с богатой историей, чемпионство у них в крови.

Также хотела бы отметить и наших серебряных призеров. УНИКС — большие молодцы. Они выиграли очень напряженную серию, вернувшись с 1:3 в противостоянии с «Зенитом». Это потребовало много эмоциональных и физических сил. В итоге смогли до конца восстановиться. В финальной серии у казанцев были проблемы с травмированными. Во многом отсутствие широкой ротации и привело к тому, что армейцы выиграли финальную серию в четырех играх», — отметила «СЭ» Корстин.

Московская команда выиграла финальную серию против УНИКСа со счетом 4-0.

ЦСКА в&nbsp;13-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ.Идеальный чемпион. ЦСКА в этом сезоне был на голову выше конкурентов

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Баскетбол
БК ЦСКА
Илона Корстин
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