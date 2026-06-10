Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:30

УНИКС — ЦСКА: смотреть прямой эфир 4-го матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где видео онлайн

УНИКС и ЦСКА встретятся в 4-м матче финала Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото БК УНИКС, Telegram

ЦСКА и УНИКС встретятся в четвертом матче серии финала Единой лиги ВТБ в среду, 10 июня. Игра будет проходить на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт» и сайты matchtv.ru и tvstart.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Узнать результат игры ЦСКА — УНИКС можно будет в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

Команды проводят серию до четырех побед, ЦСКА выиграл первые три матча: 91:63, 102:89 и 86:74.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял первое место, а УНИКС — второе. В плей-офф москвичи победили «Енисей» (3-0) и «Локомотив-Кубань» (4-1), а казанцы — МБА (3-0) и «Зенит» (4-3). ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Уралмаш» продлил контракт с американцем Далтоном
Новости
RSS RSS
Все новости