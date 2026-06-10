УНИКС и ЦСКА встретятся в 4-м матче финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА и УНИКС встретятся в четвертом матче серии финала Единой лиги ВТБ в среду, 10 июня. Игра будет проходить на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт» и сайты matchtv.ru и tvstart.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Узнать результат игры ЦСКА — УНИКС можно будет в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

Команды проводят серию до четырех побед, ЦСКА выиграл первые три матча: 91:63, 102:89 и 86:74.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял первое место, а УНИКС — второе. В плей-офф москвичи победили «Енисей» (3-0) и «Локомотив-Кубань» (4-1), а казанцы — МБА (3-0) и «Зенит» (4-3). ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.