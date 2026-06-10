ЦСКА обыграл УНИКС и в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 102:76 и стал победителем турнира. Игра проходила на арене «Баскет Холл» в Казани.

У гостей 22 очка (6 из 10 трехочковых) и 5 результативных передач на счету Каспера Уэйра, 23 очка набрал Мело Тримбл. У хозяев 12 очков на счету Маркуса Бингэма, 20 очков набрал Элайджа Стюарт.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0.

Армейцы стали победителями Единой лиги ВТБ в третий раз подряд и 13-й — в истории. У УНИКСа шестое серебро турнира, казанцы становились чемпионами в 2023-м.

Единая лига ВТБ

Финал

Четвертый матч

УНИКС (Казань) — ЦСКА — 76:102 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28)

10 июня. Казань. «Баскет-Холл».

УНИКС: Стюарт (20), Бингэм (12 + 5 подборов).

ЦСКА: Тримбл (23), Уэйр (22 + 5 передач), Кливленд (11), Ухов (10), Жан-Шарль (10).

Счет в серии: 0-4.

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