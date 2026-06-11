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11 июня, 14:15

Ватутин: «Случайных людей в ЦСКА не бывает»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» назвал секрет успеха клуба. В среду, 10 июня, ЦСКА третий раз подряд выиграл Кубок Белова.

— Ваша команда выиграла 11 из 12 матчей в плей-офф. Можете рассказать, в чем секрет такой самоотдачи? Игроки ЦСКА буквально грызут паркет. Как вы их так мотивируете?

— Случайных людей в ЦСКА не бывает. Для многих нахождение в нашем клубе — это не только вызов и ответственность, но и честь. Если в решающей стадии сезона команда становится лучше, значит, в ней собраны правильные люди, с ними работают правильные тренеры. Все хорошо налажено.

ЦСКА и в регулярке выглядел неплохо, но в плей-офф команда стала играть на порядок лучше. Это не только вопрос мотивации — мне кажется, сводить все к ней было бы слишком упрощенно. УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» тоже были мотивированны. Суть в том, что для наших ребят чемпионство в составе ЦСКА — нечто особенное. Ради этого они готовы каждый день жертвовать здоровьем и многим другим. Поэтому всем игрокам и тренерам — огромное уважение.

— Ряд игроков впервые взяли чемпионский титул. Что им скажете?

— Ну, как всегда: кто-то побеждает впервые. Для них это особенная радость. Но по большому счету неважно, сколько раз команда становилась чемпионом — один или десять. Ты заканчиваешь сезон первым и уходишь на лето с положительными эмоциями.

Возьмем, к примеру, Никиту Курбанова — сложно подсчитать, сколько у него титулов (10 чемпионств в Единой лиге, столько же у Андрея Воронцевича. — Прим. Т.Г.). При этом уровень желания у, допустим, Александра Чадова и у Курбанова сопоставим. То, как играет Никита, — это пример для Саши и других молодых игроков ЦСКА. Наши ветераны очень помогают новому поколению раскрыть свой потенциал.

Андрей Ватутин подвел итоги сезона для ЦСКА.«Переподписаниями хотели показать: мы с оптимизмом смотрим в будущее». Ватутин — об очередном чемпионстве
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БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Андрей Воронцевич
Никита Курбанов
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