Курбанов: «Не считаю, что серия с УНИКСом далась ЦСКА легко»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над УНИКСом (4-0 в серии) в финале Единой лиги ВТБ.

«Всегда приятно выиграть турнир. У УНИКСа очень хорошая и сильная команда. Три матча мы вели игру от начала и до самого конца, но сегодня старт не задался, однако мы смогли переломить ход встречи.

В плей-офф не бывает проходных матчей, каждая игра — это отдельный эпизод. Да, мы выиграли 4-0, но я не считаю, что победа далась легко. Нами была проделана огромная работа на протяжении всего сезона, тренерский штаб нас великолепно подготовил как физически, так и тактически. Считаю, что мы заслужили чемпионство», — цитирует Курбанова ТАСС.

Армейцы стали победителями Единой лиги ВТБ в третий раз подряд и 13-й — в истории. У УНИКСа шестое серебро турнира, казанцы становились чемпионами в 2023-м.