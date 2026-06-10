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10 июня, 23:46

Мело Тримбл описал свои чувства от третьего чемпионства в составе ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник ЦСКА Мело Тримбл поделился эмоциями от победы над УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ (4-0).

«Мы отлично провели все игры финальной серии, использовали свои шансы, были агрессивны в защите. Можно ли назвать наш плей-офф идеальным? Я бы так не сказал. Два первых матча полуфинальной серии с «Локо» у нас не задались, но мы сделали правильные выводы. Большое спасибо тренерскому штабу, партнерам по команде. Мы как братья. Готовы сражаться друг за друга. Это чемпионство многое для меня значит. Очень счастлив. Мы бились за него почти 10 месяцев и нам точно не было просто. Конкуренты не давали нам расслабиться», — сказал Тримбл.

Мело был признан MVP плей-офф.

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БК УНИКС
БК ЦСКА
Мело Тримбл
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