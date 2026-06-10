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Сегодня, 11:56

«Уралмаш» продлил контракт с американцем Далтоном

Алина Савинова

«Уралмаш» объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном на один сезон. 5 июня «СЭ» сообщал, что 29-летний американец останется в команде из Екатеринбурга.

Далтон присоединился к «Уралмашу» в 2024 году. В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ он провел 43 матча и вошел в топ-5 лучших снайперов команды (9,8 очка) и в топ-5 по подборам (4,6). В 2025-м Далтон стал обладателем Кубка России и MVP «Финала четырех».

Ранее американский баскетболист также выступал за «Самару», «Хапоэль» (Холон), «Сан-Пабло Бургос», «Бурк», «Нимбурк» и «Бакккен».

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