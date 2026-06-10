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Сегодня, 22:05

Защитник ЦСКА Тримбл в третий раз подряд стал самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

Сергей Филин

Защитник ЦСКА Мело Тримбл в третий раз подряд стал самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

10 июня ЦСКА обыграл УНИКС (102:76) и в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ. 31-летний американец Тримбл набрал 23 очка.

Американец перешел в ЦСКА из китайского клуба «Шанхай Шаркс» в 2023 году. Вместе с армейцами он трижды подряд выиграл Единую лигу ВТБ и два раза завоевал Суперкубок лиги (2024, 2025).

Тримбл был признан лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата по результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который в третий раз провел «СЭ».

Мело Тримбл.Центральная фигура ЦСКА и король топовых матчей. Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2025/26

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Мело Тримбл
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