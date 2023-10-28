Дабл-дабл Вемабньяма помог «Сан-Антонио» выиграть у «Хьюстона»

«Сан-Антонио» в овертайме переиграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:122 ОТ. Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 21 очков и 12 подборов.

В других встречах «Даллас» благодаря дабл-даблу Луки Дончича с 49 очками и 10 подборами переиграл «Бруклин» (125:120), «Чикаго» в овертайме выиграл у «Торонто» (104:103 ОТ), «Кливленд» дома проиграл «Оклахоме» (105:108) несмотря на 43 очка Донована Митчелла, «Атланта» потерпела поражение от «Нью-Йорка» (120:126), «Бостон» оказался сильнее «Майами» (119:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

Б: Уайт (28), Браун (27), Тейтум (22), Холидэй (17 + 10 подборов), Порзингис (17).

М: Хирро (28), Адебайо (27), Батлер (14), Лаури (13).

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

А: Хантер (27), Янг (18 + 12 передач), Мюррэй (18), Богданович (16).

Н: Брансон (31), Барретт (26), Рэндл (17 + 12 подборов), Дивинченцо (16).

«Кливленд» — «Оклахома» — 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

К: Митчелл (43), Леверт (17), Э. Мобли (14 + 15 подборов).

О: Гилджес-Александер (34 + 11 подборов), Дорт (25), Холмгрен (16 + 13 подборов).

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 126:122 ОТ (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

С: Васселл (25), Вембаньяма (21 + 12 подборов), К. Джонсон (20), Сохан (14), Осман (14).

Х: Шенгюн (25 + 14 подборов), Ванвлит (24 + 12 передач), Грин (22), Брукс (17).

«Чикаго» — «Торонто» — 104:103 ОТ (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

Ч: Дерозан (33), Уайт (17), Карузо (13 + 13 подборов).

Т: Барнс (22 + 10 подборов + 10 передач), Сиакам (18), Трент (16).

«Даллас» — «Бруклин» — 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

Д: Дончич (49 + 10 подборов), Хардуэй (19), Ирвинг (17).

Б: Томас (30), Динуидди (23), Бриджес (18), Уокер (14).