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Сегодня, 11:35

«Майами» отстранил Батлера на семь матчей

Камила Абдурахманова
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«Майами» отстранил легкого форварда команды Джимми Батлера на семь матчей из-за неоднократного нарушения дисциплины.

«Мы отстранили Батлера на семь игр за неоднократные случаи поведения, наносящего вред команде в течение сезона и особенно за последние несколько недель. Своими действиями и заявлениями он показал, что больше не хочет быть частью этой команды. Батлер и его представитель дали понять, что хотят обмена игрока, поэтому мы будем рассматривать предложения», — говорится в заявлении клуба.

В этом регулярном чемпионате НБА 35-летний баскетболист сыграл 22 матча, в которых набирал в среднем 17,6 очка, делал 5,5 подбора и отдавал 4,7 результативной передачи.

Источник: НБА
БК Майами Хит
Джимми Батлер
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