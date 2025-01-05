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Сегодня, 05:27

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бруклин»

Даниил Аршавский
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«Филадельфия» в гостях одержала победу над «Бруклином» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:94.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

«Филадельфия» с результатом 14-19 занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бруклин» идет 12-м — 13-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Филадельфия» — 94:123 (19:29, 28:35, 19:27, 28:32)

БРУ: Уильямс (19), Мартин (16), Джонсон (15), Уилсон (11)

ФИЛ: Эмбиид (28 очков + 12 подборов), Макси (18), Джордж (17), Мартин (17), Эдвардс (11).

Баскетбол
БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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