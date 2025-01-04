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Сегодня, 10:00

«Лейкерс» обыграли «Атланту», Леброн набрал 30 очков

Сергей Ярошенко
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«Лейкерс» на своем паркете обыграли «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:102.

На счету форварда Леброна Джеймс 30 очков, 3 подбора и 8 передач. У разыгрывающего защитника «Хокс» Трея Янга 33 очка и 9 передач.

В другом матче «Сакраменто» переиграл «Мемфис» — 138:133. Атакующий защитник «Кингз» Малик Монк набрал 31 очко, у «Гриззлис» самым результативным стал Джейлен Уэллс — 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Мемфис» — 138:133 (46:32, 32:40, 24:28, 36:33)

С: Монк (31), Дерозан (29), Фокс (23), Сабонис (17 + 10 подборов), Эллис (13)

М: Уэллс (30), Джарен Джексон (28), Бэйн (22), Пиппен (16), Кларк (11)

«ЛА Лейкерс» — «Атланта» — 119:102 (31:28, 34:29, 31:29, 23:16)

Л: Джеймс (30), Ривз (20), Дэвис (18 + 19 подборов), Хатимура (13)

А: Янг (33), Джонсон (19), Дэниэлс (13)

Источник: Турнирная таблица НБА
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Сакраменто Кингз
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