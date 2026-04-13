«Детройт» в гостях победил «Индиану»

«Детройт» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 133:121.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Пистонс» Пол Рид — у него 26 очков.

«Детройт» выиграл третий матч подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (60-22). «Индиана» (19-63) располагается на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Детройт» — 133:121 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)

И: Джексон (21), Топпин (21), Браун (20)

Д: Рид (26), Харрис (24), Стюарт (16)

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