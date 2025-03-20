«Индиана» победила «Даллас», Сиакам набрал 29 очков

«Индиана» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:131. «Маверикс» потерпели четвертое поражение кряду.

Форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Орландо» на своем паркете потерпел поражение от «Хьютона» (108:116), «Детройт» выиграл у «Майами» (116:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Даллас» — 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)

И: Сиакам (29), Матурин (23), Нембхард (22), Несмит (18).

Д: Вашингтон (26), Харди (24), Маршалл (20), Джонс (18 + 11 подборов), Динуидди (17 + 12 передач), Кристи (17).

«Орландо» — «Хьюстон» — 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28)

О: Банкеро (31), Ф. Вагнер (21), Битадзе (19), Джозеф (13).

Х: Грин (26), Шенгюн (22 + 12 подборов), Исон (18), Ванвлит (17), Брукс (15).

«Майами» — «Детройт» — 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28)

М: Адебайо (30), Хирро (29), Д. Робинсон (14), Уэйр (14 + 12 подборов).

Д: Каннингем (25 + 12 подборов + 11 передач), Бизли (16), Дюрен (15 + 11 подборов), Томпсон (14).