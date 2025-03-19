Тренер Голдина в Michigan Wolverines оценил шансы команды далеко пройти в «Мартовском безумии»

Тренер-ассистент Университета Мичиган Дмитрий Федосеев в интервью «СЭ» рассказал, что команда испытывает проблемы с травмированными игроками перед началом «Мартовского безумия» в NCAA.

— После победы в конференции было ли время подготовиться к матчам на вылет?

— Сразу после церемонии «посева» на «Мартовском безумии» мы поехали домой. Ночью были в Анн-Арбор (город, где базируется Университет Мичигана. — Прим. «СЭ»). На следующий день был просмотр фильма, без тренировок. Затем один день потренировались и сразу же вылетели на игру в Денвер. То есть был один неполноценный выходной. Теперь основная проблема заключается в том, насколько на нас скажется игра в среднегорье. Денвер находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, и на кого-то это может повлиять

— Как оцените шансы Michigan Wolverines в «Мартовском безумии»?

— У нас очень много проблем. По ходу сезона мы потеряли двух игроков. Одного из глубокой ротации — фрешмена (по факту второкурсник, но который играет первый год. — Прим. «СЭ») Джастина Пиппена (сына легенды НБА Скотти Пипена. — Прим. «СЭ») и одного основного — Сэма Уолтерса. Сэм — классный шутер, а у нас в последних матчах были серьезные проблемы с трехочковыми бросками. Из-за этого много проигрывали в конце регулярки, а в финальной игре попали из-за дуги с низким процентом. Еще в последнем матче Родди Гейл получил травму задней поверхности бедра — непонятно, выйдет он на площадку в Денвере или нет. Так что у нас очень короткая ротация. Больше одной-двух игр будет сложно играть таким составом. Тем не менее думаю, что мы должны доходить до третьего раунда, а там посмотрим. Хотя все игры будут на тоненького.

В первом раунде «Мартовского безумия» Michigan Wolverines Влада Голдина встретится с UC San Diego. Игра состоится 20 марта.