20 марта, 05:58

«Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк», Мамукелашвили набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сан-Антонио» выиграл у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:105.

Центровой «Спэрс» Сандро Мамукелашвили набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Оклахома» переиграла «Филадельфию» (133:100), «Миннесота» потерпела поражение от «Нью-Орлеана» (115:119).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Филадельфия» — 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26)

О: Уиггинс (26), Джо (21), Джейлин Уильямс (19 + 17 подборов + 11 передач), Холмгрен (19).

Ф: Граймс (28), Эдвардс (19), Окики (14 + 15 подборов).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)

М: Эдвардс (29), Рэндл (17), Конли (16), Дивинченцо (11).

Н: Уильямсон (29), Макколлум (18), Б. Браун (15), Хоукинс (13).

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)

С: Мамукелашвили (34), Касл (22), Пол (12), Барнс (11).

Н: Таунс (32), Бриджес (14), Ануноби (14), Робинсон (13 + 11 подборов).

