Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:53

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Денверу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:133. «Рокетс» потерпели десятое поражение подряд.

В другой встрече «Сакраменто» на выезде выиграл у «Оклахомы» — 123:117. «Кингз» продлили победную серию до четырех встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)

О: Джейлен Уильямс (27), Шарич (21), Дорт (11), К. Уильямс (11).

С: Барнс (29), Сабонис (22 + 13 подборов), Хертер (20).

«Хьюстон» — «Денвер» — 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)

Х: Исон (17 + 12 подборов), Грин (17), Мартин (15), Никс (14).

Д: Дж. Мюррэй (32), Портер (17), Б. Браун (15).

БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
1
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мемфис» переиграл «Лейкерс». Морант оформил трипл-дабл

«Даллас» проиграл «Индиане». Дончич набрал 39 очков
Новости
RSS RSS
Все новости