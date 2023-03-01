«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Денверу»

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:133. «Рокетс» потерпели десятое поражение подряд.

В другой встрече «Сакраменто» на выезде выиграл у «Оклахомы» — 123:117. «Кингз» продлили победную серию до четырех встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)

О: Джейлен Уильямс (27), Шарич (21), Дорт (11), К. Уильямс (11).

С: Барнс (29), Сабонис (22 + 13 подборов), Хертер (20).

«Хьюстон» — «Денвер» — 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)

Х: Исон (17 + 12 подборов), Грин (17), Мартин (15), Никс (14).

Д: Дж. Мюррэй (32), Портер (17), Б. Браун (15).