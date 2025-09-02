Сборная Италии обыграла Испанию на чемпионате Европы
Сборная Италии одержала победу над Испанией в матче группового турнира чемпионата Европы — 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).
Самым результативным игроком в итальянской команде стал Мухамет Диуф, который набрал 14 очков и сделал 9 подборов . У испанской сборной лучшую результативность показал Санти Альдама — 19 очков, 10 подборов, 4 передачи.
Италия с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C, Испания (6) располагается на третьей строчке.
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Группа C
Италия — Испания — 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
2 сентября. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».
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