Словения победила Исландию на Евробаскете, Дончич набрал 26 очков

Словения обыграла Исландию в матче группового турнира чемпионата Европы — 87:79. Игра проходила в Катовице.

У словенцев самым результативным игроком стал Лука Дончич — 26 очков. У исландцев 22 очка на счету Мартина Херманссона.

Словения набрала 6 очков и занимает третье место в таблице группы D. Исландия (4) потерпела четыре поражения подряд.

В параллельном матче Грузия победила Кипр — 93:61. У грузин 27 очков набрал Торнике Шенгелия.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Кипр — Грузия — 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)

2 сентября. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».

Группа D

Исландия — Словения — 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)

2 сентября. Катовице. «Spodek Arena».