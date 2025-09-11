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Дончич после поражения от Германии: «Я просто очень зол. Мог сделать больше»

Руслан Минаев

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич прокомментировал поражение от Германии (91:99) в четвертьфинале Евробаскета.

Игрок «Лейкерс» набрал 39 очков, 10 подборов и 7 передач.

«Я зол, я просто очень зол. Мог сделать больше в последней четверти. Создавал для себя броски, мог быть лучше в решающих моментах, но принимал неправильные решения. Снимаю шляпу перед своими парнями, мы показали, что можем выиграть. Мы все сражались и отдали все силы.

Работа арбитров? Не буду много говорить. Я получил первый технический фол через две минуты после начала игры просто за то, что крикнул «Ну же, давай». Такого не должно быть в четвертьфиналах. Не понимаю, о чем думали судьи. Не хочу говорить о них, но четыре фола к началу третьей четверти — такого я еще не видел», — цитирует Дончича BasketNews.

Германия вышла в полуфинал Евробаскета и встретится с Финляндией.

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Сборная Германии по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу
Лука Дончич
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