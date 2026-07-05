Хэмилтон получил 5-секундный штраф в гонке Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил пять секунд штрафа за фальстарт на гонке Гран-при Великобритании.

Болид 41-летнего англичанина тронулся до того, как погасли красные огни стартового светофора. Хэмилтон отбудет штраф во время пит-стопа.

Гонщик «Феррари» показал третий результат в квалификации домашнего Гран-при. На старте он сумел опередить итальянца Андреа Кими Антонелли, который стартовал с поула. Лидирует в гонке еще один пилот «Феррари» — монегаск Шарль Леклер.

Основная гонка Гран-при Великобритании проходит в воскресенье, 5 июня, и началась в 17.00 по московскому времени.