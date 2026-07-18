Фернандо Алонсо стартует с последнего места на «Гран-при Бельгии» из-за штрафа за замену деталей двигателя

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стартует с последней, 22-й позиции на «Гран-при Бельгии».

44-летний испанец получил штраф за замену нескольких компонентов двигателя. На болид Алонсо установили новую батарею, блок управления электроникой и вспомогательный блок силовой установки. Во всех трех случаях был превышен лимит по числу допустимых замен элементов за сезон.

Гонка на «Гран-при Бельгии» пройдет в воскресенье, 19 июля и начнется в 16.00 (мск). В субботу, 18 июля состоится квалификация, которая стартует в 17.00 (мск).