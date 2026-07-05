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Сегодня, 20:20

GPblog: Ферстаппен получил право покинуть «Ред Булл» после этапа в Великобритании

Алина Савинова

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен получил официальную возможность покинуть «Ред Булл» после Гран-при Великобритании, сообщает GPblog.

Как отмечает источник, в контракте 28-летнего пилота прописана опция, позволяющая расторгнуть соглашение, если к летнему перерыву он не будет входить в топ-2 личного зачета чемпионата «Формулы-1». За два этапа до паузы Ферстаппен уже не сможет подняться в первую двойку. На данный момент он занимает 7-е место с 76 очками. Таким образом, нидерландец Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией расторжения контракта с «Ред Булл».

Ферстаппен не смог завершить гонку в Великобритании. За несколько кругов до финиша он шел в числе лидеров, однако вылетел с трассы и застрял в гравии.

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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