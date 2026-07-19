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19 июля, 15:24

Источник: «Ред Булл» отклонил предложение о продаже «Рейсинг Буллз» на 3 миллиарда долларов

Алина Савинова

«Ред Булл» отклонил предложение о покупке своей второй команды «Формулы-1» — «Рейсинг Буллз», сообщает GP Blog со ссылкой на The Times.

Отмечается, что заявка на приобретение коллектива из Фаэнцы составила 3 миллиарда долларов и была сформирована при участии фондов из Абу-Даби. Возглавляли заявку бывший советник экс-главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна Дин Аттью и финансист Эндрю Хэрриотт.

Ранее Аттью должен был возглавить одну из групп инвесторов, претендовавших на коммерческие права «Формулы-1» у CVC Capital Partners, однако покупателем в итоге стала Liberty Media.

«Ред Булл» — единственная структура в «Формуле-1», владеющая двумя командами.

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Формула-1
Ред Булл
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