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Сегодня, 14:51

Пилот «Кадиллака» Перес поддержал сборную Мексики по футболу перед матчем с Англией на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес поддержал сборную Мексики по футболу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026.

36-летний мексиканец появился на Гран-при Великобритании в футболке национальной команды. Основная гонка на этапе в Сильверстоуне состоится 5 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Матч между мексиканцами и англичанами пройдет 6 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

В 1/16 финала сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0.

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