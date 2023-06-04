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Сегодня, 10:09

«Мерседес» продлил контракт с Расселлом до 2025 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» продлила контракт с пилотом команды Джорджем Расселлом до 2025 года, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, в команде воспользовались опцией, прописанной в соглашении гонщика.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с начала прошлого сезона. Он занял четвертое место в общем зачете пилотов в 2022 году.

В нынешнем сезоне Расселл после шести этапов располагается на пятом месте с 50 очками.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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