«Мерседес» продлил контракт с Расселлом до 2025 года

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» продлила контракт с пилотом команды Джорджем Расселлом до 2025 года, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, в команде воспользовались опцией, прописанной в соглашении гонщика.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с начала прошлого сезона. Он занял четвертое место в общем зачете пилотов в 2022 году.

В нынешнем сезоне Расселл после шести этапов располагается на пятом месте с 50 очками.