24 июня, 21:30

Окон: «Трудности «Альпин» не радуют, но команда навсегда останется в моем сердце»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Хаас» Эстебан Окон поделился своими мыслями о положении «Альпин».

«Хаас» занимает шестое место в Кубке конструкторов, а Окон набрал 22 очка — в два раза больше, чем весь состав «Альпин».

«Чужие трудности не повод для радости. Мое решение [о переходе] было осознанным — наши пути с «Альпин» разошлись. Мне нужен был новый вызов, поскольку мы больше не развивались вместе. Наши взгляды на будущее расходились по многим аспектам.

«Альпин» демонстрировала скорость в Бахрейне и на других трассах, у команды есть потенциал. В «Формуле-1» все может изменить одна гонка. Даже сейчас, находясь в конце таблицы, они могут закончить сезон совсем иначе.

Поэтому нельзя недооценивать никого из соперников — важно сосредоточиться на своей работе. Что касается меня, то в «Хаас» я чувствую себя отлично.

«Альпин» навсегда останется для меня особенной командой — у меня дома хранится наш победный болид, вместе мы добились многого. Правда, последний этап нашего сотрудничества я предпочитаю не вспоминать», — добавил Окон Motorsport Week.

