24 июня, 19:13

Феттель высказался о возможности заменить Марко в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель поделился мнением о возможности заменить на посту советника команды Хельмута Марко.

«В прессе появились некоторые заголовки. У меня отличные отношения с Хельмутом, и мы обсуждаем эту тему, хотя наши разговоры пока не слишком интенсивны и глубоки. Возможно, я смогу сыграть определенную роль в этом процессе, но, как именно, покажет время.

За последние несколько лет я не был тесно связан с «Формулой-1», но я уверен, что Марко знает, что делает. Чему бы ни предстояло случиться, у него можно многому научиться. Марко незаменим с учетом его характера. Он сделал очень многое для команды с 2005 года, и я не думаю, что его замена — конечная цель.

Он говорил о своем уходе несколько раз, но по-прежнему остается в команде, и я бы хотел, чтобы он продолжал работать там долгое время. Однако в какой-то момент он уйдет, и он это понимает. Он реалист и может достаточно трезво оценивать ситуацию, поэтому поймет, когда придет время», — приводит слова Феттеля RacingNews365.

Формула-1
Себастьян Феттель
Хельмут Марко
