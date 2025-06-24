Хэмилтон восхищается Италией и ее культурой

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от жизни и работы в Италии.

«Честно говоря, здесь все прекрасно. Я обожаю бывать в Италии. Пока не выбрал постоянное жилье, но мне очень нравится приезжать в Маранелло. Чем больше узнаю страну, тем сильнее ею восхищаюсь — ее зданиями, архитектурой, духом. Здесь чувствуешь себя настоящим романтиком.

Вне гонок все складывается отлично, и я прилагаю максимум усилий, чтобы это отразилось и на моих результатах. В целом я доволен, но есть над чем работать», — рассказал Хэмилтон RacingNews365.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете с 79 очками.