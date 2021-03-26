Два сотрудника «Астон Мартин» сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом сезона-2021

Два человека, которые сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом гонок в Бахрейне, являются сотрудниками команды «Астон Мартин», сообщает Racefans.net.

Ранее стало известно, что перед началом «Гран-при» сотрудники одной из британских команд изолированы из-за положительного теста на коронавирус. Но к какой организации относились заразившиеся не сообщалось.

Представитель «Астон Мартин» сообщил, что команда принимает все необходимые меры предосторожности и эта ситуация никак не повлияет на проведение гонок.

В сезоне-2021 пилотами «Астон Мартин» будут канадец Лэнс Стролл и немец Себастьян Феттель.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.