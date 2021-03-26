Два сотрудника «Астон Мартин» сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом сезона-2021
Два человека, которые сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом гонок в Бахрейне, являются сотрудниками команды «Астон Мартин», сообщает Racefans.net.
Ранее стало известно, что перед началом «Гран-при» сотрудники одной из британских команд изолированы из-за положительного теста на коронавирус. Но к какой организации относились заразившиеся не сообщалось.
Представитель «Астон Мартин» сообщил, что команда принимает все необходимые меры предосторожности и эта ситуация никак не повлияет на проведение гонок.
В сезоне-2021 пилотами «Астон Мартин» будут канадец Лэнс Стролл и немец Себастьян Феттель.
Первый этап нового сезона «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/03/25/two-aston-martin-staff-isolated-after-positive-covid-19-tests/
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