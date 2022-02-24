Леклер показал лучшее время по итогам второго дня тестов «Формулы-1» в Барселоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второго дня тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Второй результат у Пьера Гасли из «Альфа Таури», третий — у Даниэля Риккьярдо из «Макларена».

Leclerc goes fastest in the afternoon session with a time of 1:19:804 ?#F1 pic.twitter.com/iQ7KDWvYbO — Formula 1 (@F1) February 24, 2022

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин показал восьмой результат. Серхио Перес из «Ред Булл» занял седьмое место, а Льюис Хэмилтон из «Мерседес» — последнее, 16-е место.

Наибольшее количество кругов по итогам вечерней сессии проехал Пьер Гасли (146), меньше всех проехал Валттери Боттас из «Альфа Ромео» (21).