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Сегодня, 22:59

«Хаас» не будет использовать российский триколор на болидах в третий день тестов «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент

Команда «Формула-1» «Хаас» не будет использовать на болидах цвета российского флага и логотипы «Уралкалия» в заключительный день предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

По информации источника, это не повлияет на состав пилотов на третий тестовый день. Утром за руль болида сядет Никита Мазепин, а после обеда его сменит Мик Шумахер.

В пятницу пройдет заключительный, третий день предсезонных тестов. В первый день лучший результат показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, во второй — Шарль Леклер («Феррари»). Мазепин показал 15-й и восьмой результаты соответственно.

Сезон-2022 «Формулы-1» стартует этапом в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13848955
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
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