Хэмилтон прокомментировал 12-е место в квалификации «Ф-1» в Имоле

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал 12-й результат в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я точно чувствую себя опустошенным. В целом ведь ощущения от машины сегодня были неплохими. Настройки были верными, тормоза работали, все было как надо — но ты просто не можешь проехать быстрее. Если посмотрите, как быстро Ферстаппен преодолевал второй и третий повороты, то мы просто не могли соответствовать этому уровню», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

По словам Хэмилтона, свежие комплекты «софта» в конце не дали дополнительного сцепления, хотя он рассчитывал на это и думал, что сможет пройти дальше, ведь машина была в порядке.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.