Колапинто получил штраф в одну позицию на старте гонки в Имоле

Пилот «Альпин» Франко Колапинто получил штраф в одну позицию на старте «Гран-при Эмилии-Романьи» за выезд на фаст-лейн до получения разрешения от гоночного директора.

Это произошло из-за недопонимания между гонщиком и его гоночным инженером Джошем Пекеттом во время остановки гонки красным флагом. Теперь Колапинто будет стартовать шестнадцатым.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.