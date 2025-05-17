Леклер поделился эмоциями от 11-го результата в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 11-й результат в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Лучшее, что мы могли выдать здесь, — 11-е и 12-е места. Это больно, но я надеюсь, что смогу сотворить какие-то чудеса завтра. Нет ничего, что дает мне надежду на темп завтра, потому что я думаю, что потенциал машины сейчас недостаточно хорош», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Леклер считает, что команде необходимо значительное обновление, чтобы оно могло стать поворотным моментом в сезоне, хотя он и не уверен, что это получится. При этом он выражает надежду на то, что они сделают шаг в верном направлении, но отмечает, что впереди еще долгий путь.

Леклер также подчеркивает, что основной проблемой является недостаток скорости. Он говорит, что можно внести любые изменения в баланс, но в итоге команде просто не хватает скорости.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.