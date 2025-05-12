Феттель об отцовстве Ферстаппена: «Быть пилотом «Ф-1» — просто работа»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением, как появление ребенка повлияет на пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В итоге, быть пилотом «Формулы-1» — просто работа. Конечно, такие события тебя меняют, как и любого отца в мире.

Гоночная карьера имеет свои временные рамки, а вот роль отца остается с человеком на всю жизнь, и это, по его мнению, величайшее достижение. И, конечно, это относится и к Максу», — рассказал немец в интервью Kronen Zeitung.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.