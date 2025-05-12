Формула-1
12 мая, 14:30

Масса отреагировал на смерть личного тренера Алонсо

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса прокомментировал новость о смерти личного тренера пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо Фабрицио Борра. Наставник скончался в возрасте 64 лет в Италии.

«С трудом могу в это поверить. Это большая утрата. Нам будет очень не хватать Фабри. Пусть покоится с миром», — написал Масса в социальной сети.

Борра начал сотрудничество с Алонсо в 2001 году, когда Фернандо дебютировал в «Минарди», и продолжал работать с ним на протяжении всей его карьеры в «Формуле-1».

Формула-1
Фернандо Алонсо
