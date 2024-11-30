Ферстаппен завоевал поул на «Гран-при Катара»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Катара».

27-летний нидерландец показал в своем лучшем из кругов время 1 минута 20,520 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+0,055 секунды). Третий результат у Ландо Норриса из «Макларен» (+0,252).

В топ-6 также вошли Оскар Пиастри («Макларен»; +0,309), Шарль Леклер («Феррари»; +0,332) и Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +0,491).

Ранее в субботу состоялся спринт, победителем которого стал Пиастри. Второе место занял Норрис, третье — Расселл.