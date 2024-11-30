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Норрис — о пропуске Пиастри в спринте: «Я планировал это с этапа в Бразилии»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис объяснил, почему решил пропустить партнера по команде Оскара Пиастри перед финишем в спринте «Гран-при Катара».

«Я планировал это с этапа в Бразилии. Я подумал, что так будет лучше. Да, возможно, получилось немного небрежно. Команда говорила мне не делать этого, но я подумал, что у меня все получится — и мы это сделали. Честно признаться, я не против. Я здесь не ради побед в спринтах, а для того, чтобы выигрывать гонки и титулы, хоть тут все пошло не по плану. Но я сделал все, что мог, и с нетерпением жду главную гонку», — приводит Sky Sports слова британского гонщика.

На этапе в Бразилии Норрис стал победителем спринта, Пиастри финишировал вторым. По ходу гонки «Макларен» произвел размен позициями между австралийцем и британцем, который на тот момент находился в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». По итогам «Гран-при Лас-Вегаса», состоявшегося в минувшие выходные, Норрис потерял математические шансы на чемпионство в нынешнем сезоне «Формулы-1».

Формула-1
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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