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Ферстаппен лишился поул-позиции из-за штрафа после квалификации Гран-при Катара

Даниил Аршавский
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Выигравший квалификацию «Гран-при Катара» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф и лишился поул-позиции, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

27-летний нидерландец показал время 1 минута 20,520 секунды.

После одного из кругов Ферстаппен сильно сбросил скорость, чтобы остудить шины, но остался на гоночной траектории. Этим гонщик «Ред Булла» помешал показавшему второй результат британскому пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселу (+0,055 секунды), за что получил штраф.

Ферстаппен стартует вторым на основной гонке этапа в Катаре, которая пройдет в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: FIA
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
FIA
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