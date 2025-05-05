Формула-1
5 мая, 13:35

Албон после «Гран-при Майами»: «Сложно поверить, что «Уильямс» борется с топ-командами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился эмоциями после пятого места на «Гран-при Майами», назвав этот результат доказательством прогресса команды.

«Рад, что смог перезагрузиться после сложного субботнего спринта! Машина была быстрой, и сегодня все решила чистая скорость. Я нашел хороший ритм и смог поддерживать его всю гонку — очень доволен таким финишем.

Честно, до сих пор сложно поверить, что мы боремся с топ-командами, если вспомнить, где «Уильямс» был всего год назад. Это показывает, как далеко мы продвинулись. Сегодня мы доказали, что способны на высокий уровень, хотя понимаем: такие результаты не будут даваться легко каждые выходные. Но сейчас я просто хочу насладиться этим моментом!» — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Его напарник Карлос Сайнс занял девятое место.

Формула-1
Уильямс
