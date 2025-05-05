Формула-1
5 мая, 12:55

Сайнс прокомментировал борьбу с «Феррари» на «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс-младший поделился впечатлениями о своей гонке на «Гран-при Майами», где он финишировал девятым.

«Гонка сразу задалась непросто. Мы стартовали на использованных шинах, в то время как почти у всех соперников были новые покрышки. Это автоматически означало потерю нескольких десятых на первом круге. Плюс в третьем повороте у меня был контакт с Алексом Албоном, после чего машина получила повреждения. Из-за этого на первом отрезке я боролся с недостатком сцепления.

«Феррари» воспользовались виртуальным сейфти-каром, сократили отрыв и в итоге обошли меня на свежих шинах. Я изо всех сил пытался удержать их на изношенной резине, но они были быстрее. Тем не менее я бросился в атаку в последнем повороте и был близок к успеху», — приводит слова гонщика издание Marca.

Победителем «Гран-при Майами» стал Оскар Пиастри из «Макларена».

Формула-1
Уильямс
Карлос Сайнс
