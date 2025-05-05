Формула-1
5 мая, 14:42

Антонелли — о шестом месте в Майами: «Не хватило темпа для борьбы за топ»

Камила Абдурахманова
корреспондент

18-летний Андреа Кими Антонелли из «Мерседес» подвел итоги своего выступления на «Гран-при Майами», где он финишировал шестым.

«К сожалению, сегодня нам не хватило темпа, чтобы претендовать на большее. Я удачно стартовал и какое-то время шел вторым, но «Макларен» был быстрее и мы не смогли удержаться рядом. На первом отрезке с «медиумами» чувствовал себя комфортно, но после перехода на «харды» стало сложнее — машина теряла в скорости, и это в итоге стоило нам позиций.

Теперь нужно разобраться, почему так произошло, и найти точки роста. В целом же я доволен уик-эндом: в квалификации темп был хорошим, а в спринте удалось взять первый поул в карьере. Я продолжаю набираться опыта и уверен, что с каждой гонкой будем прогрессировать», — приводит слова Кими Антонелли пресс-служба «Мерседес».

Победителем «Гран-при Майами» стал Оскар Пиастри из «Макларен».

Формула-1
Мерседес
