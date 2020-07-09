«Угадайте, кто возвращается в гонки». Сироткин назвал свою новую команду

Российский пилот Сергей Сироткин объявил, что примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup-2020. Он будет представлять команду SMP Racing.

«Угадайте, кто возвращается в гонки. В этом сезоне я буду выступать в составе экипажа SMP Racing №72 в GT World Challenge Europe Endurance Cup! Я поеду на Ferrari F488 GT3 Evo 2020 вместе с Давиде Ригоном и Мигелем Молиной», — написал Сироткин в Instagram.