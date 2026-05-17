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Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Обидный и разочаровывающий финал»

Ана Горшкова
Корреспондент

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от участия в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Нидерландец за рулем «Мерседеса» и его напарники лидировали после 20 часов заезда, но финишировали 38-и из-за технической поломки.

«Очень обидный и разочаровывающий финал, но такое бывает. Мне все равно очень понравился этот опыт с Жюлем, Лугги и Дани. Спасибо команде и всем на трассе за вашу поддержку», — написал Ферстаппен в соцсетях.

В сезоне-2026 «Формулы-1» Ферстаппен занимает седьмое место в лчином зачете пилотом. Гонщик «Ред Булл» набрал 26 очков.

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Макс Ферстаппен
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