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Минута молчания в память о погибшем Миеттинене пройдет 19 апреля

Анастасия Пилипенко

Минута молчания в память о финском автогонщике Юхе Миеттинене, погибшем во время гонки «4 часа Нюрбургринга», пройдет перед заездом в воскресенье, сообщает пресс-служба турнира.

66-летний Миеттинен скончался после травм, полученных в массовой аварии с участием семи автомобилей.

Квалификацию к &laquo;24 часам Нюрбургринга&raquo; остановили из-за гибели гонщика в&nbsp;аварии.Гонка на «Нюрбургринге» остановлена из-за страшной аварии. Погиб 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен

Гонка являлась квалификационной к 24-часовому заезду на трассе. Другие шесть гонщиков были доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает.

Субботняя гонка была отменена. 19 апреля состоится заезд серии NLS5.

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