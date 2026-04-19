Минута молчания в память о погибшем Миеттинене пройдет 19 апреля

Минута молчания в память о финском автогонщике Юхе Миеттинене, погибшем во время гонки «4 часа Нюрбургринга», пройдет перед заездом в воскресенье, сообщает пресс-служба турнира.

66-летний Миеттинен скончался после травм, полученных в массовой аварии с участием семи автомобилей.

Гонка являлась квалификационной к 24-часовому заезду на трассе. Другие шесть гонщиков были доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает.

Субботняя гонка была отменена. 19 апреля состоится заезд серии NLS5.