ФИА перенесла стартовый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в Катаре

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о переносе стартового этапа сезона-2026 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «1812 км Катара» — на неопределенный срок. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

Гонка должна была пройти с 26 по 28 марта на автодроме в Лусаиле.

«Руководство ФИА находилось в постоянном диалоге с Федерацией мотоспорта и автомобильного спорта Катара (QMMF) в связи с текущей и развивающейся геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Учитывая, что безопасность участников, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, было принято решение о переносе этапа. Новая дата проведения «1812 км Катара» во второй половине сезона будет окончательно утверждена и объявлена позднее, после дополнительных обсуждений с нашими коллегами из гоночного комплекса «Лусаил», где проводится гонка», — говорится в сообщении.

Теперь первым этапом сезона станет гонка «6 часов Имолы», которая пройдет 17-19 апреля в итальянском регионе Эмилия-Романья. Изначально этот этап значился вторым в календаре.

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